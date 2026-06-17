در بافت تاریخی قزوین، حسینیه آقا سیدجمال، ۲ قرن است که به میعادگاه عاشقان حسینی بدل شده، میراثی که امسال هم در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، پرچم ارادت را برافراشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسینیه آقا سیدجمال قزوین، میراثی با قدمت ۲۰۰ سال، امسال نیز همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، با برپایی آیین‌های سنتی عزاداری، میزبان خیل عظیم دلدادگان حسینی است. این حسینیه که یکی از کانون‌های قدیمی و تاریخی عزاداری در استان محسوب می‌شود، همچنان با برافراشتن پرچم ارادت، پیوند نسل‌ها را با آرمان‌های عاشورایی حفظ کرده است.