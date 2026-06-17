امسال ایران در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن با ارائه ۲۵۰ اثر در حوزه‌های ادبی، هنر و ایران‌شناسی، در کنار ناشران ۸۲ کشور جهان حضور یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سی‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن ۲۰۲۶ با شعار «کتاب پلی برای گپ‌وگفت» امروز چهار‌شنبه، ۲۷ خردادماه در مرکز ملی همایش‌های شهر پکن افتتاح شد و جمهوری اسلامی ایران همچون سال‌های گذشته، در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن حضور پررنگی دارد.

در این دوره، رایزنی فرهنگی کشورمان در پکن به نمایندگی از خانه کتاب و ادبیات ایران و ناشران کشورمان حضور فعالی دارد و ۲۵۰ اثر در حوزه‌های مختلف همچون آثار رهبر شهید انقلاب، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات کلاسیک و معاصر، ادبیات دفاع مقدس، ایران‌شناسی، هنر و مطالعات فرهنگی رادر اختیار علاقه‌مندان به آثار ایرانی قرار داده است.

طراحی هویت بصری غرفه جمهوری اسلامی ایران با هدف معرفی فرهنگ، تمدن و ادبیات ایرانی و بازتاب هویت ملی کشور از جمله برنامه‌های طراحی شده است که در طراحی دیواره غرفه، با نوشته «ایران؛ سرزمین اتحاد و همبستگی» نمایش داده می‌شود.

همچنین، در دیواره غرفه طرح ویژه‌ای با موضوع کودکان شهید میناب نیز تهیه شده و در بخشی از آرایش محیطی کنار معرفی آثار و میراث فکری رهبر شهید قرار گرفته است.

روز فرهنگی ایران با رونمایی از برخی ترجمه آثار ادبی از فارسی به چینی و سخنرانی و شعرخوانی همراه خواهد بود.

این نمایشگاه که یکی از مهم‌ترین رویداد‌های صنعت نشر در آسیا و جهان به شمار می‌رود، تا ۳۱ خردادماه ادامه خواهد داشت و امسال در فضایی به وسعت ۶۰ هزار متر مربع، میزبان بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ ناشر و غرفه‌دار از ۸۲ کشور و منطقه جهان است. در این دوره بیش از ۲۲۰ هزار عنوان برگزیده از کتاب‌های چینی و سایر زبان‌ها در معرض دید بازدیدکنندگان، ناشران، مترجمان و فعالان حوزه نشر قرار گرفته است.