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فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از شناسایی و توقیف خودروی حامل کالای قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ غلامعلی نعمتی گفت: بدنبال وصول اخبار و اطلاعاتی درباره انتقال محمولههای قاچاق در محورهای مواصلاتی رباط کریم، ماموران پلیس آگاهی رباط کریم با کنترل محورها موفق به شناسائی و توقیف خودرو حامل کالای قاچاق و دستگیری یک نفر شدند.
وی افزود: در بازرسی از خودرو، ۶ هزار ژل مو قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش کالای قاچاق را شش میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.