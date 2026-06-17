به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ غلامعلی نعمتی گفت: بدنبال وصول اخبار و اطلاعاتی درباره انتقال محموله‌های قاچاق در محور‌های مواصلاتی رباط کریم، ماموران پلیس آگاهی رباط کریم با کنترل محور‌ها موفق به شناسائی و توقیف خودرو حامل کالای قاچاق و دستگیری یک نفر شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، ۶ هزار ژل مو قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش کالای قاچاق را شش میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.