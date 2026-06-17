با امضاء قرارداد قطعی خرید ۲۰ فروند بالگرد امدادی ، بین جمعیت هلال احمر ایران و یک شرکت روسی تولید کننده ، گام مهمی در زمینه تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی کشور برداشته شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، قرارداد خرید ۲۰ فروند بالگرد جدید، با پیشرفته‌ترین تجهیزات ناوبری هوایی و امکاناتی از جمله «دوربین‌های دید درشب» بین «پیرحسین کولیوند» رئیس جمعیت هلال احمر ایران و ««نیکلای کولسوف» مدیرعامل شرکت بالگردسازی «راشن هلی‌کوپتر» روسیه به امضاء رسید.

مدیرعامل شرکت بالگردسازی «راشن هلی‌کوپتر» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه بالگرد‌های خریداری شده، در اسرع وقت تحویل ایران خواهد شد افزود: این بالگرد‌ها از پیشرفته‌ترین امکانات ناوبری برخوردارند و در شرایط مختلف کارایی بسیار بالایی دارند.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران نیز گفت: این قرارداد را مهمترین اقدام جمعیت هلال احمر ایران در راستای نوسازی ناوگان هوایی امدادی عنوان کرد و گفت: برای اولین‌بار است که جمعیت هلال احمر، بالگرد‌های نو با ناوبری هوایی مدرن، دید در شب و امکانات امداد و نجات و اطفاء حریق خریداری می‌کند.

وی گفت: براساس این قرارداد، جمعیت هلال احمر ایران، قرارداد خرید ۲۰ فروند بالگرد پیشرفته با قیمت بسیار مناسب از شرکت روسی خریداری می‌کند که ۴ فروند آن تا پایان سالجاری و ۱۶ فروند نیز در مدت قرارداد به جمعیت هلال احمر ایران تحویل خواهد شد.

پیرحسین کولیوند با بیان اینکه قرارداد منعقد شده در نوع خود بی‌نظیر است افزود: ما در جنگ تحمیلی اخیر، بهترین خدمات در عالی‌ترین سطح را ارائه کردیم و همزمان با به‌روز کردن تمام تجهیزات مربوط به امداد زمینی، دریایی، انفرادی و گروهی، لازم بود که لجستیک هوایی را نیز تقویت شود.

وی افزود: با انعقاد این قرارداد، تجهیز و تقویت ناوگان هوایی امدادی نیز محقق شد و اکنون در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با حوادث هستیم.

«کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز این قرارداد را گامی مهم در راستای توسعه روزافزون همکاری‌های همه‌جانبه تهران و مسکو ارزیابی کرد.

«غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم گفت: مجلس شورای اسلامی با تخصیص بودجه موردنیاز برای نوسازی ناوگان هوایی کشور، بویژه در بخش امداد و نجات، پشتیبان جمعیت هلال احمر کشور است.