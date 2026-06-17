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بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی شنای نابینایان و کمبینایان کشور در بخش مردان، تحت نظارت IPC، از ۲۶ تا ۲۹ خردادماه به میزبانی استان تهران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در نخستین روز این مسابقات، سهند سرافرازی از استان موفق شد در ماده ۱۰۰ متر آزاد با ثبت رکورد ۱:۲۹:۳۶ عملکردی درخشان از خود به نمایش بگذارد و عنوان نایبقهرمانی کشور و مدال نقره این رقابتها را به دست آورد.
تیم آذربایجان شرقی با چهار ورزشکار ۲ مربی و یک سرپرست در این رقابتها حضور دارد. سهند سرافرازی (B۱)، علی برزگر (B۱)، مهدی رحیمی (B۲) و طاها خیری (B۳) ترکیب تیم اعزامی استان را تشکیل میدهند.
همچنین احمد ملکپور و مهران رشیدی به عنوان مربی و رسول بالازاده به عنوان سرپرست، کار هدایت و همراهی این تیم را بر عهده دارند.
نمایندگان استان در مواد ۵۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر قورباغه و ۵۰ متر قورباغه به رقابت با حریفان خود میپردازند.