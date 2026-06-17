مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبایی با صدور اطلاعیه‌ای، از تمدید مهلت ثبت‌نام و پذیرش متقاضیان بین‌المللی برای تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزای صداوسیما، بر اساس اعلام مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبایی، تمامی متقاضیان غیرایرانی برای تحصیل به صورت غیربورسیه‌ای در نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ فرصت دارند تا در بازه زمانی تعیین‌ شده جدید برای ثبت‌نام خود اقدام کنند.

طبق این اطلاعیه، علاقه‌مندان می‌توانند با رعایت دقیق ضوابط و مقررات اعلام‌شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۲۴ شهریور ۱۳۹۴)، درخواست خود را تا تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برای بررسی و پذیرش نهایی به ثبت برسانند.

- نسخه فارسی اطلاعیه پذیرش دانشجوی بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

- نسخه انگلیسی اطلاعیه پذیرش دانشجوی بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

- لیست رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

- لیست رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

- لیست رشته‌های تحصیلی مقطع دکتری برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵