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تفاهمنامه همکاری سه جانبه بین سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، دادگستری و اداره کل کتابخانههای عمومی استان یزد برای مدیریت «مرکز شوق زندگی» یزد با رویکرد برنامهریزی برای کاهش آسیبها امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، «مرکز شوق زندگی» یزد با هدف شناسایی، مدیریت و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی در حوزههای مختلف و جرایم مرتبط با آن، با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، دادگستری و اداره کل کتابخانههای عمومی استان یزد راه اندازی شده است.
این مجتمع بهعنوان نخستین مرکز تخصصی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی در استان یزد، در محل طبقه فوقانی ساختمان کتابخانه بوستان بزرگ شهر قرار دارد و در زمینه آموزش و پیشگیری در حوزههای اجتماعی فعالیت خواهد کرد تا از این طریق، گامیهای موثری در جهت دستیابی به جامعهای سالم، با نشاط و به دور از آسیبهای اجتماعی برداشته شود.
گفتنی است با توجه به تجربه مطلوب احداث «مرکز شوق زندگی» در سایر استانها، برای اولین بار این مرکز با همکاری و مشارکت دستگاههای دخیل در حوزه شناسایی و کاهش آسیبهای اجتماعی در شهر یزد نیز راهاندازی شد.