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نمایش فیلم نیمه شب برای قهرمانان سپید پوش

فیلم نیمه شب که این روزها روی پرده سینماهاست شب گذشته یک اکران ویژه داشت، اکرانی برای کادر درمان و با حضور مهمانی ویژه.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۱۶:۴۶
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برچسب ها: نیمه شب ، جامعه پزشکی ، جنگ تحمیلی سوم
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