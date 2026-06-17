با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند ؛
راه اندازی پویش کارت نشاط دانشآموزی
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: این پویش با هدف کمک به دانشآموزان نیازمند استان و تحقق عدالت آموزشی راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
رضایی با بیان اینکه این پویش همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده است از همه خیران، فرهنگیان، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این اقدام انسان دوستانه دعوت کرد.
وی افزود: کمکهای جمعآوریشده در این پویش برای تهیه نوشت افزار، تجهیزات آموزشی و سایر اقلام مورد نیاز دانشآموزان کمبرخوردار هزینه خواهد شد تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل باز نماند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش مشارکتهای مردمی در حمایت از دانشآموزان نیازمند گفت: برای تسهیل مشارکت علاقهمندان، لینک اختصاصی این پویش به نشانی https://jpneo.ir/charity/index.php در اختیار مردم قرار گرفته و هر فرد میتواند با مراجعه به این سامانه و پرداخت هر میزان کمک نقدی در تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان سهیم شود.
رضایی افزود: پس از جمعآوری کمکهای مردمی اقلام و تجهیزات مورد نیاز دانشآموزان شناسایی و خریداری شده و پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.