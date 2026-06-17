نشست بررسی طرحهای سد سازی گیلان
تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان
هادی حق شناس گفت : مدیریت آبهای سطحی و جبران عقبماندگی زیرساختهای فاضلاب، از الزامات توسعه پایدار استان است.
تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان تأکید استاندار بر تکمیل طرحهای زیرساختی گیلان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
؛ هادی حقشناس در جلسه بررسی طرحهای سدسازی استان، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مشاوران مجرب و شرکتهای دارای سابقه در اجرای طرحهای عمرانی، به پیشرفت ۷۸ درصدی طرح سد پلرود پس از حدود دو دهه از آغاز عملیات اجرایی اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود هزار میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده و تکمیل آن نیازمند تأمین ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار است.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه برای اجرای طرحهای مهم عمرانی و زیرساختی گفت: اگر از ابتدا نقشه راه مشخصی برای اجرای طرحها وجود داشت، از اقدامات جزیرهای و بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری میشد.
استاندار گیلان با بیان اینکه انتقال تجربه در طول زمان از تکرار خطاها جلوگیری میکند، افزود: استفاده از دانش و تجربیات گذشته میتواند مسیر توسعه را کوتاهتر کرده و هزینههای اجرای طرحها را کاهش دهد.
حق شناس در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساختهای فاضلاب در استان گفت: میانگین اجرای طرحهای فاضلاب شامل شبکه و تصفیهخانه در گیلان حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است و این موضوع نیازمند توجه ویژه و جبران عقبماندگیهاست.
آب باران باید به سرمایه توسعه گیلان تبدیل شود
وی همچنین بر لزوم برنامهریزی برای جمعآوری و هدایت آبهای سطحی تأکید کرد و گفت: با توجه به میزان بالای بارندگی در استان، باید تدابیر لازم برای بهرهگیری از آب باران بهعنوان یک منبع ارزشمند اتخاذ شود.
حق شناس با تشریح وضعیت بارندگی در جهان، کشور و استان افزود: میانگین بارندگی در جهان ۷۵۰ میلیمتر، در ایران ۲۵۰ میلیمتر و در گیلان در بلندمدت حدود هزار میلیمتر است؛ بنابراین ضرورت دارد برای استفاده بهینه از این ظرفیت طبیعی، برنامهریزی اساسی صورت گیرد.
وی تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی را واقعیتی جهانی دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت آثار این پدیده نیازمند برنامهریزی دقیق، مطالعات علمی و اقدامات پیشگیرانه است.
استاندار گیلان دو چالش اصلی استان در حوزه آب را عقبماندگی در اجرای شبکه فاضلاب و ضعف در جمعآوری و هدایت آبهای سطحی عنوان کرد و گفت: آبهای سطحی میتوانند بهعنوان منبعی مهم در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند.
حق شناس با تأکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، افزود: تدوین سند جامع آب استان و انجام مطالعات دقیق و کارشناسی، ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید با همکاری دستگاههای اجرایی و مشاوران توانمند با جدیت دنبال شود.
در این نشست، وحید خرمی مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان نیز با اشاره به میزان مصرف آب در استان گفت: سالانه حدود سه میلیارد مترمکعب آب در بخشهای کشاورزی و صنعت گیلان مصرف میشود که ۹۰ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است.
بر اساس این گزارش، سد پلرود بهعنوان بزرگترین سد شرق گیلان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵ درصد در حال احداث است و با بهرهبرداری از آن، آب مورد نیاز حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستانهای رودسر و املش، آب شرب هفت شهر شرق استان و بخشی از برق مورد نیاز منطقه تأمین خواهد شد.
همچنین سد دیورش در شهرستان رودبار با پیشرفت حدود ۸۰ درصدی و با هدف ذخیرهسازی و تنظیم منابع آب، تأمین آب کشاورزی و توسعه اقتصادی مناطق جنوبی استان در دست اجراست.
سد شفارود در شهرستان رضوانشهر نیز بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای آبی غرب گیلان با پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی در حال ساخت است و نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی، آب شرب و مدیریت منابع آبی شهرستانهای رضوانشهر، تالش و مناطق پیرامونی ایفا خواهد کرد.