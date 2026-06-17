امام جمعه کیش، گفت: برگزاری و شرکت در مراسم عزاداری امام حسین (ع) با هدف استمرار اهداف قیام اباعبدالله الحسین (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، گفت: با حضور در مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در همان مسیری حرکت خواهیم کرد که حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام مشخص کردند.

او افزود: هیئت های مذهبی در مساجد و حسینیه‌ها به عشق و ارادت اهل بیت (ع) و امام حسین (ع) مجالس عزاداری برگزار می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، افزود: مجلس عزای امام حسین علیه السلام هر روز در نهاد امامت جمعه برگزار می‌شود و امیدواریم خداوند مجالس عزاداری را به بهترین وجه قبول کنند.