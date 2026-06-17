استان قزوین با برخورداری از ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ گیلاس بارور و میانگین برداشت ۱۲ تن در هکتار، توانسته است عنوان رتبه نخست تولید گیلاس در کشور را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، استان قزوین با ثبت رکورد ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ گیلاس بارور، رتبه نخست تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داد.

این استان به واسطه اقلیم مساعد و دانش فنی باغداران، به یکی از قطب‌های اصلی تولید گیلاس در سطح ملی تبدیل شده است.

بررسی عملکرد واحدهای تولیدی نشان می‌دهد که بهره‌وری در این باغات با مدیریت بهینه و استفاده از ارقام اصلاح‌شده افزایش یافته؛ به‌طوری که میانگین برداشت گیلاس در استان به ۱۲ تن در هر هکتار رسیده است.

تولید انبوه این محصول که با میانگین عملکرد ۱۲ تن در هکتار همراه است، نه تنها نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و تثبیت قیمت‌ها دارد، بلکه زنجیره ارزش گسترده‌ای شامل صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و صادرات را در استان قزوین فعال کرده است که می‌تواند با تمرکز بیشتر بر بخش فرآوری، سهم بسزایی در ارزآوری و توسعه اشتغال منطقه ایفا کند.

گیلاس تولیدی قزوین علاوه بر تأمین نیاز بازارهای داخلی، از ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری نیز برخوردار است؛ ظرفیتی که در صورت حمایت و سرمایه‌گذاری بیشتر، می‌تواند به رونق اقتصادی و افزایش درآمد باغداران منجر شود.











