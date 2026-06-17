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برنامههای «باغ فردوس»، با تبیین جایگاه والای پدر و مادر، «خانه و خانواده»، با موضوع مقایسهگری، برهمزننده آرامش خانواده و «تکیه چارسوق»، با روایت سوگ حسینی در دهه اول محرم، از رادیو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «باغ فردوس»، امشب ساعت ۲۲:۰۵، با موضوع «احترام به والدین» از رادیو معارف پخش میشود.
این برنامه از احترام به والدین سخن به میان آورده و مسیرهای عاقبت بخیری را در این برنامه مرور میکند.
«باغ فردوس»، با هدف تبیین جایگاه والای پدر و مادر در فرهنگ اسلامی و بررسی راهکارهای عملی برای تحکیم ارتباط با والدین، روی آنتن میرود.
در اسلام بر نیکی به والدین تأکید فراوان شده است و احترام به ایشان از واجبات اخلاقی و دینی به شمار میرود.
«باغ فردوس» با حضو ایراندوست به عنوان کارشناس و حمیده نجاتی به عنوان تهیهکننده تقدیم مخاطبان میشود.
برنامه «خانه و خانواده»، شنبه ۳۰ خرداد، ساعت ۰۹:۰۰، به بررسی تأثیرات مخرب مقایسهگری در روابط خانوادگی و اجتماعی میپردازد.
این برنامه رادیویی به موضوع «مقایسهگری؛ برهمزننده آرامش خانواده» اختصاص دارد.
در این برنامه دکتر علیرضا شریفییزدی، روانشناس، درباره پیامدهای مقایسه همسر با دیگران، مقایسه فرزندان با همسالان و همچنین مقایسه سبک زندگی با آنچه در شبکههای اجتماعی دیده میشود، صحبت میکند و راهکارهایی برای جلوگیری از این رفتار و تقویت رضایت و آرامش در محیط خانواده ارائه خواهد داد.
برنامه «خانه و خانواده» به تهیهکنندگی زینب برومند و اجرای فیروزه آدابی، از رادیو ایران پخش میشود.
برنامه «تکیه چارسوق»، رادیو فرهنگ در ماه محرم، تلاش دارد با بهرهگیری از هنر اصیل و سنتی تعزیه، ابعاد مختلف حماسه کربلا را برای شنوندگان ترسیم کند.
در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع)، شبکه رادیویی فرهنگ با تدارک ویژهبرنامه «تکیه چارسوق»، به بازخوانی هنری و مذهبی وقایع عاشورا از طریق آیین دیرینه «تعزیهخوانی» میپردازد.
این برنامه که به همت گروه تأمین رادیو فرهنگ تولید شده است، فرصتی است تا مخاطبان در ایام دهه اول ماه محرم، هر روز با نوای تعزیهخوانان برجسته کشور، به زیارت کلامی و شنیداری مجالس سوگ آلالله بنشینند. این برنامه که هر روز ساعت ۱۸:۳۰، پخش میشود، در قالب ده مجلس تعزیه، وقایع دردناک و حماسی دهه اول ماه محرم را روایت میکند.
در این دوره از پخش «تکیه چارسوق»، شنوندگان شنونده روایت مجالس متعددی از جمله مجلس شهادت حر بن ریاحی، شهادت حضرت علیاکبر (ع)، طفلان زینب (س)، حضرت قاسم (ع)، حضرت عباس (ع) و همچنین تعزیه روز عاشورا خواهند بود. افزون بر این، در ادامه مجالس، موضوعاتی نظیر ورود اهلبیت امام حسین (ع) به شام و مجلس وفات حضرت رقیه (س) نیز تقدیم شنوندگان خواهد شد.