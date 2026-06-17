بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی بردستانی با تشریح وضعیت تأمین و توزیع آب در استان بوشهر اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر وظیفه تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای شهرها و روستاهای ۱۰ شهرستان استان را بر عهده دارد و در کنار تأمین آب، فعالیتهایی مانند اصلاح شبکههای فرسوده، کاهش هدررفت آب، نصب انشعابات جدید و رسیدگی به امور مشترکان بهصورت مستمر انجام میشود.
وی با اشاره به منابع تأمین آب استان، افزود: ۴۴ درصد از آب استان از طریق خط انتقال کوثر، ۱۶ درصد از خط انتقال قدیمی از سمت استان فارس و کازرون، ۲۵ درصد از آبشیرینکنها و ۱۴ درصد از منابع محلی شامل چشمهها و چاهها تأمین میشود.
بردستانی گفت: در حال حاضر آبشیرینکنها نقش مهمی در تأمین آب استان دارند و ظرفیت فعلی آنها حدود ۹۹ هزار و ۵۸۳ مترمکعب در شبانهروز است که با تکمیل طرحهای در دست اجرا، این ظرفیت به حدود ۱۲۰ هزار مترمکعب در شبانهروز خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان اینکه میانگین ورودی آب به شبکه شهرها و روستاهای استان حدود ۳۹۳ هزار مترمکعب در شبانهروز است، گفت: مدیریت مصرف آب بهویژه در فصل تابستان، نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه آبرسانی دارد و همراهی مردم میتواند از بروز تنش آبی در بسیاری از مناطق جلوگیری کند.
وی با اشاره به الگوی مصرف مشترکان اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۸۰ درصد مشترکین استان الگوی مصرف را رعایت میکنند، اما حدود ۲۰ درصد مشترکان بیش از الگوی تعیینشده مصرف دارند و نیاز است این گروه با اصلاح رفتار مصرفی، مجموعه آبفا را در تأمین پایدار آب همراهی کنند.
بردستانی تصریح کرد: مصرف بیش از الگو، بهویژه در مصارفی مانند شستوشوی حیاط، آبیاری در ساعات گرم روز، استفاده از آب شرب برای آبیاری گسترده باغچهها، نخیلات، خانهباغها، ویلاها و پر کردن استخرها، فشار مضاعفی بر شبکه وارد میکند و ممکن است توزیع آب در برخی مناطق را با مشکل مواجه سازد.
وی با تأکید بر اینکه آب شرب باید در جای خود و برای مصارف ضروری استفاده شود، افزود: وظیفه شرکت آب و فاضلاب، تأمین آب شرب بهداشتی در محل سکونت مردم است و مصارف غیرمتعارف در خانهباغها، ویلاها، تفرجگاهها و استخرها باید از منابع غیرشرب و روشهای جایگزین تأمین شود.
مدیرعامل آبفای استان بوشهر همچنین از مردم خواست در حفظ منابع آب و پایداری شبکه مشارکت فعال داشته باشند. شهروندان میتوانند در صورت مشاهده شکستگی، نشتی، هدررفت آب یا انشعابات غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند. همچنین شماره ۰۹۱۷۳۷۲۴۷۸۰ برای ارتباط مستقیم با مدیرعامل شرکت در اختیار مردم قرار دارد و پیامهای ارسالی پیگیری خواهد شد.
بردستانی یادآور شد: مجموعه آب و فاضلاب استان با تمام توان برای تأمین پایدار آب شرب مردم تلاش میکند و امیدواریم با همراهی مردم، بهویژه مشترکانی که بیش از الگو مصرف میکنند، تابستان پیشرو را با کمترین دغدغه پشت سر بگذاریم. رعایت الگوی مصرف، استفاده بهموقع و بهجا از آب و پرهیز از اسراف، کمک بزرگی به پایداری شبکه آبرسانی استان خواهد بود.