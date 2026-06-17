۲۰ درصد مشترکان آب در استان بوشهر نیازمند اصلاح الگوی مصرف

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: ۸۰ درصد مشترکان آب در استان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما حدود ۲۰ درصد نیز نیازمند اصلاح الگوی مصرف و همراهی بیشتر برای پایداری شبکه آبرسانی هستند.