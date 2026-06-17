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مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه گفت: از ۳۰ مورد سقط جنین در این شهرستان طی سال ۱۴۰۴ پیشگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر مهماندوست با اشاره به اولویتهای کلان نظام سلامت در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: با فعالسازی تیمهای مشاوره و حمایتهای روانی-اجتماعی در مراکز خدمات جامع سلامت، توانستیم با شناسایی بهموقع مادران متمایل به سقط و ارائه مشاورههای تخصصیِ کارشناسان مرکز نفس و ماماها، از ۳۰ مورد سقط جنین پیشگیری و امید به زندگی را در این خانوادهها احیا کنیم.
وی ادامه داد: حفظ حیات جنین و فرهنگسازی در راستای فرزندآوری، از رسالتهای اصلی این شبکه است که با بهرهگیری از تلاشهای میدانی بهورزان، ماماها و مشاورین متخصص مرکز نفس بهصورت هدفمند در حال اجراست. این موفقیت تنها یک آمار نیست، بلکه ۳۰ فرصت دوباره برای زندگی است که با همدلی و پیگیری مستمر همکاران ما در این واحدها رقم خورده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه تأکید کرد: برنامه عملیاتی این شبکه، تقویت بیشترِ سیستمهای حمایتی از مادران متمایل به سقط با محوریت مرکز نفس و تداومِ آموزشهای عمومی در جهت تحکیم بنیان خانواده و حمایت از جوانی جمعیت است.