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رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان، ۱۹ تا ۲۶ تیرماه در شهر هانگژو چین برگزار میشود و تیم ملی مردان و زنان کشورمان نیز در این رویداد حضور دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،برنامه مرحله گروهی این مسابقات در بخش مردان اعلام شد که به شرح زیر است:
روز نخست ۱۹ تیر ماه
ایران _ لهستان
ساعت ۹ صبح به وقت ایران
روز دوم شنبه ۲۰ تیر ماه
ایران _ بوسنی
ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران
روز سوم یکشنبه ۲۱ تیرماه
ایران _ ژاپن
ساعت ۵ صبح به وقت ایران
تیمهای فینالیست این دوره از رقابتها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را کسب خواهند کرد.
گروهبندی این دوره از رقابتها به شرح زیر است:
مسابقات مردان
گروه یک: چین، آلمان، کانادا، تایلند
گروه دو: مصر، آمریکا، اوکراین، روآندا
گروه سه: برزیل، قزاقستان، کرواسی، عراق
گروه چهار: ایران، بوسنی، لهستان، ژاپن
تیم ملی بانوان ایران در گروه A در کنار چین، کنیا و روآندا قرار دارد و با مشخص شدن برنامه مرحله گروهی مسابقات بانوان، رقابتهای تیم ملی بانوان کشورمان نیز اعلام خواهد شد.