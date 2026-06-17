رییس اداره تبلیغات اسلامی اراک گفت: مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در ماه محرم امسال با شکوه، شور و حماسه‌ای بیشتر از سال‌های گذشته در مساجد، حسینیه‌ها و هیأت‌های مذهبی این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام محمدرضا حمزه‌ای با اشاره به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در حسینیه‌ها، تکایا، مساجد و محله‌های مختلف اراک همچون سال‌های گذشته برگزار می‌شود، با این تفاوت که هیأت‌های مذهبی برنامه‌های خود را با انسجام و آمادگی بیشتری اجرا خواهند کرد.

وی افزود: تجمعات مردمی در شب‌های ماه محرم از ساعت ۲۲ آغاز می‌شود و با محوریت برنامه‌های مذهبی و فرهنگی ادامه خواهد داشت.

حمزه‌ای با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ هیأت مذهبی در شهرستان اراک فعال هستند، گفت: این هیأت‌ها نقش مهمی در برگزاری منظم و گسترده مراسم‌های عزاداری دارند.