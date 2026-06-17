جاده؛ مطالبه اول مردم و اولویت نخست استان است
استاندار کرمان گفت: مطالبه اول مردم کرمان مباحث مرتبط با جاده است و این موضوع در هر فرصتی به عنوان اولویت نخست استان مطرح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی در آیین افتتاح ۱۷ کیلومتر از باند دوم محور «کرمان _ بافت» با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:
با قولی که معاون وزیر راه و شهرسازی دادهاند، در کمترین زمان ممکن عملیات اجرایی قطعه دیگری از این مسیر آغاز خواهد شد
وی افزود: پیگیری خواهیم کرد تا دو قطعه باقیمانده این محور و همچنین قطعه باقیمانده محور راور تکمیل شود تا مسیر بافت تا دیهوک به عنوان یک پروژه واحد به بهرهبرداری کامل برسد.
استاندار کرمان گفت: برای تکمیل این پروژه از همه ظرفیتهای موجود در سطح ملی، استانی و همچنین توان بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد تا انتظار به حق مردم منطقه محقق شود.
طالبی افزود: این چشمانداز وجود دارد که در مدت زمانی نه چندان طولانی، بخشی از عقبماندگیهای گذشته استان در حوزه زیرساختهای جادهای جبران شود.