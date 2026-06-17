به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات جام جهانی بوکس در چین، امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، در بخش بانوان، سارینا نقش، نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان برابر «دارین هرلاندز» از مکزیک قرار گرفت.

نقش، به رغم ارائه مبارزه‌ای دیدنی در راند اول و‌ دوم اما این داوران بودند که مبارزه را در نهایت به سود حریف سارینا اعلام کردند و در نهایت در راند سوم نیز بازی به سود بوکسور مکزیک به پایان رسید و سارینا به رغم نخستین تجربه حضور خود در جام جهانی، از گردونه مسابقات کنار رفت.