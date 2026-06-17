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مراسم آئینی «سلسله نور؛ از توحید تا عاشورا» در مکان رویداد و محل بیان حدیث سلسله الذهب توسط امام رضا (ع) در بلوار شهدای نیشابور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، برای دومین سال متوالی رویداد بزرگ «سلسله نور؛ از توحید تا عاشورا»، در محل روایت حدیث شریف سلسله الذهب در نیشابور، میزبان دلهایی است که با نوای عاشورا، به میعادگاه نور میآیند و شبهایی که ارادت مردمان دیار خراسان به امام رضا (ع) و سیدالشهدا (ع) درهم آمیخته میشود و فضای معنوی آن، عمق بیشتری مییابد.
این آیین با نماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی، مرثیهخوانی ودمامزنی نینوا و تعزیه خوانی و اجرای گروه نمایش در مسیر دلدادگی برگزار میشود.
آیین معنوی «سلسله نور؛ از توحید تا عاشورا» از شنبه ۳۰ خرداد الی پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ (۵ الی ۱۰ محرم) از ساعت ۱۹ الی ۲۲ شب در مکان رویداد ومحل بیان حدیث سلسله الذهب توسط امام رضا (علیه السلام) در بولوار شهدا (بهشت فضل) برگزار میشود.
همچنین برای رفاه حال همشهریان خدمات دهی اتوبوسهای شهری از ساعت ۱۸ در میدان بی بی شطیطه، چهارراه انقلاب و بولوار معلم، مسجد الهادی انجام میشود.