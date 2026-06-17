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هفت هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی آذربایجان غربی امسال اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از دو برابر شدن اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی استان در سال جاری خبر داد و گفت: امسال هفت هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
محمدرضا اصغری افزود: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در آذربایجانغربی به ۲.۲ اسب بخار در هکتار رسیده است، در حالی که میانگین این شاخص در کشور حدود ۱.۵ اسب بخار در هکتار است. وی با اشاره به تفاوت سطح مکانیزاسیون در شهرستانهای مختلف استان افزود: این شاخص در برخی مناطق از جمله پیرانشهر به چهار اسب بخار در هکتار رسیده است. محمدرضا اصغری با تأکید بر اینکه توسعه کشاورزی تنها به تجهیزات محدود نمیشود، گفت: راهبرد ما برای ارتقای راندمان تولید، ترکیبی از مکانیزاسیون، اصلاح الگوی کشت، توسعه زنجیرههای ارزش و تقویت نظام آموزش و ترویج کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اظهار داشت: رویکرد ما علمیسازی بخش کشاورزی و محور اصلی برنامههای آینده جهادکشاورزی، پایدارسازی تولید و مدیریت بهینه منابع آبی خواهد بود.