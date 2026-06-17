رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمان گفت: زائران از هم اکنون برای جلوگیری از ازدحام در روز‌های پایانی منتهی به اربعین، مقدمات سفر خود را فراهم نمایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمان بیان داشت: با آغاز ماه محرم و برنامه‌ریزی زائران برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و افزایش تقاضای صدور گذرنامه در روز‌های منتهی به این مراسم، ضروری است زائران از هم اکنون برای جلوگیری از ازدحام در روز‌های پایانی منتهی به اربعین، مقدمات سفر خود را فراهم نمایند.

سرهنگ "شمس الدینی" افزود: داشتن گذرنامه معتبر، نخستین و مهم‌ترین شرط حضور در این سفر معنوی است؛ از این رو زائران گرامی می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.

رئیس پلیس گذرنامه استان همچنین تأکید کرد: چنانچه اعتبار گذرنامه کمتر از شش ماه باشد، دارندگان گذرنامه نسبت به ثبت درخواست و اخذ گذرنامه جدید اقدام، تا در زمان شرکت در مراسم اربعین دچار مشکل و اختلال در برنامه سفر خود نشوند.