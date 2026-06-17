تجلیل از خانواده شهید ایمان قائدی در بندر محمدعامری دلوار
همزمان با سالروز شهادت شهید ایمان قائدی، در آیینی با حضور مردم قدردان روستای محمدعامری بخش دلوار، از خانواده این شهید والامقام تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شهید ایمان قائدی که در معاونت سامانه پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت میکرد. در جریان حمله صهیونیستهای جنایتکار به ایران اسلامی به تهران در تیر ۱۴۰۴ به فیض عظیم شهادت نائل شد. این شهید والامقام که در زمان شهادت ۳۵ سال سن داشت، متأهل و صاحب سه فرزند به نامهای مائده، فاطمه و محمدحسین است.