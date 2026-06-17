هم‌زمان با آغاز ماه محرم، تجمعات مردمی در حمایت از ایران و رهبری در استان مرکزی با رنگ و بوی عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و با محوریت برنامه‌های مذهبی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت ماه محرم، تجمعات مردمی در حمایت از ایران، آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری در استان مرکزی با حال و هوای معنوی و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار می‌شود.

این برنامه‌ها در قالب آیین‌های مذهبی و فرهنگی و با مشارکت هیأت‌های عزاداری و گروه‌های مردمی تدارک دیده شده است و قرار است در شب‌های ماه محرم اجرا شود.