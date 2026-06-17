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دفاتر جهاد دانشگاهی در دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی، اقتصاد و الهیات دانشگاه تهران احیا شد.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، دکتر عباس ناصری ، معاون هماهنگی و امور مجلس و دکتر محمود علیگو، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در جریان بازدید از دفاتر جهاد دانشگاهی در دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی، اقتصاد و الهیات دانشگاه تهران، بر ضرورت پیوند میان فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و فرهنگی در این دفاتر تأکید کردند.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در این بازدید از تلاشهای صورتگرفته جهت آمادهسازی و بازگشایی مجدد دفاتر دانشکده ای جهاددانشگاهی قدردانی و بر لزوم الگوبرداری واحدهای استانی و ایجاد دفاتر جهاددانشگاهی در دانشکده های دانشگاه های مادر کشور تاکید کرد.
وی افزود: در گذشته شاهد فعالیت دفاتر در دانشکده های دانشگاه تهران بودیم و به واسطه اینکه این دفاتر در حوزه های مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی فعالیت داشتند، دانشجویان بسیاری را جذب کردند و تعدادی از مسئولان فعلی کشور و جهاددانشگاهی محصول آن دوره درخشان است. اکنون نیز شاهد احیاء این دفاتر هستیم و لازم است به سرعت در دیگر دانشکده ها نیز دفاتری راه اندازی شود تا همزمان با آغاز سال تحصیلی، آماده جذب دانشجویان باشیم.
دکتر علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نیز با اشاره به سوابق درخشان و پربار دفاتر جهاددانشگاهی در دانشکدههای مورد بازدید، آمادگی کامل معاونت فرهنگی را برای حمایت حداکثری از برنامههای این دفاتر اعلام کرد.
وی خاطرنشان کردکه این معاونت آمادگی دارد تا برای هر یک از دفاتر دانشکدهها، وظایف و ماموریتهای ویژهای را تعریف و واگذار کند.