فرمانده انتظامی شهرستان یزد: در بازرسی از یک خانه، چهار دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز، تعداد ۵ عدد لوازم جانبی، ۲۵ عدد فن و تعدادی قاب را کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت:: ماموران کلانتری رزمندگان، متوجه فعالیت‌های فردی در حوزه استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال شدند.وی افزود: ماموران با اخذ مجوز قضایی به بازرسی از خانه متهم پرداختند و چهار دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز، تعداد ۵ عدد لوازم جانبی، ۲۵ عدد فن و تعدادی قاب را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.