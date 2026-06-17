شهردار تهران درآیین رونمایی اولین دوره جایزه «خانواده‌محوری» گفت: تلاش ما این بوده است که در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های شهری، خانواده به عنوان کوچک‌ترین و در عین حال مهم‌ترین سلول اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌های مغفول‌مانده آن برای تحول جامعه فعال شود.

ضرورت تبدیل خانواده به کانون رشد، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری اجتماعی

ضرورت تبدیل خانواده به کانون رشد، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا زاکانی در این آیین ،با تأکید بر رویکرد خانواده‌محور مدیریت شهری در دوره ششم، گفت: موضوع خانواده از ابتدای فعالیت شورای ششم و مدیریت شهری جدید برای ما دارای یک تفاوت جوهری و اساسی با گذشته بود. در سال‌های قبل، خانواده به عنوان دریافت‌کننده و مصرف‌کننده خدمات شهری دیده می‌شد و تمرکز بر این بود که چه خدماتی می‌توان به خانواده‌ها ارائه کرد.

وی افزود: اگرچه ارائه خدمات به خانواده‌ها همچنان از وظایف مدیریت شهری است، اما رسالت اصلی ما فراتر از این موضوع تعریف شده است. تلاش کردیم شرایطی فراهم شود که خانواده‌ها از جایگاه مصرف‌کننده خدمات خارج شوند و نقش عاملیت، کنشگری و پیشرانی تحول اجتماعی را در شهر برعهده بگیرند.

شهردار تهران ادامه داد: تحقق این نگاه نیازمند فراهم شدن مقدمات نظری، فرهنگی و اجرایی بود و در سال‌های گذشته اقدامات متعددی در سطوح مختلف برای تقویت جایگاه خانواده انجام شد. تلاش ما این بوده است که در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های شهری، خانواده به عنوان کوچک‌ترین و در عین حال مهم‌ترین سلول اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌های مغفول‌مانده آن برای تحول جامعه فعال شود.

زاکانی با اشاره به برنامه‌های هفته خانواده و رونمایی از جایزه تهران خانواده گفت: توجه به خانواده نباید به یک روز یا یک هفته محدود شود، اما نامگذاری هفته خانواده فرصتی است تا این موضوع بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در همین راستا، نخستین دوره جایزه تهران خانواده طراحی شده است که به صورت سالانه برگزار خواهد شد و در محور‌های مختلف خانواده‌محور، از برترین الگو‌ها و کنشگران این حوزه تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی تصریح کرد: آنچه در سال‌های اخیر در حوزه خانواده رخ داده، بیش از هر چیز یک تغییر رویکرد بوده است. نتایج این تغییر نگاه تاکنون بسیار امیدوارکننده و ارزشمند بوده، اما همچنان خود را در ابتدای مسیر می‌دانیم و معتقدیم راه طولانی در پیش داریم.

شهردار تهران با تأکید بر نقش‌آفرینی اقشار مختلف در تقویت بنیان خانواده گفت: امیدواریم توسعه این رویکرد زمینه‌ای فراهم کند تا دختران، زنان، نوجوانان، جوانان و دانش‌آموزان بتوانند نقش اجتماعی مؤثرتری ایفا کنند و در عین حال محور خانواده را در روابط اجتماعی، خانوادگی و خویشاوندی خود تقویت کنند. خانواده باید به کانونی برای رشد، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری اجتماعی تبدیل شود.

زاکانی خاطرنشان کرد: گام‌هایی که تاکنون برداشته شده، گام‌های ابتدایی این مسیر است. به فضل الهی و با همراهی بانوان، دختران، نوجوانان و جوانان عزیز، می‌توان شرایطی را فراهم کرد که حاصل آن شکل‌گیری یک کنشگری فعال و اثرگذار خانوادگی باشد؛ کنشگری‌ای که به تدریج فرهنگ جدیدی مبتنی بر مشارکت، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی خانواده را در شهر تهران نهادینه کند.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و در آستانه عزاداری سیدالشهدا (ع) گفت: امیدواریم با تأسی به فرهنگ عاشورا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند خانواده ایرانی، بتوانیم در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی شهری گام‌های مؤثرتری برداریم.

در ادامه این مراسم رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برگزاری هفته خانواده در پایتخت، گفت: نگاه ما به خانواده صرفاً ارائه خدمات نیست؛ خانواده را اصلی‌ترین نهاد رشد و تعالی انسان و یکی از مهم‌ترین ارکان پیشرفت اجتماعی می‌دانیم. از همین رو در قالب کمپین «شهر خانواده» تلاش کرده‌ایم نقش و کنشگری خانواده‌ها در حل مسائل شهری را تقویت کنیم.

مریم اردبیلی افزود: در چهار سال گذشته با رویکرد «تهران خانواده» برنامه‌هایی همچون رویداد‌های ایده‌پردازی، مدرسه تسهیلگری و مدل‌های مشارکت محلی را دنبال کردیم تا خانواده‌ها بتوانند در شناسایی مسائل و ارائه راه‌حل‌های شهری نقش‌آفرینی کنند.

اردبیلی با تشریح سه سطح رویکرد خانواده‌محور در مدیریت شهری گفت: سطح نخست، شهر دوستدار خانواده است؛ شهری که نیاز‌ها و اقتضائات همه اعضای خانواده در آن دیده شود و کودکان، جوانان، زنان، مردان و سالمندان بتوانند در آن احساس آرامش، تعلق و آسایش داشته باشند.

وی ادامه داد: سطح دوم، شهر خانواده‌محور است؛ به این معنا که خانواده صرفاً دریافت‌کننده خدمات نباشد بلکه تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات شهری از منظر تأثیر بر خانواده‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد و رویکرد خانواده‌محوری در همه بخش‌های مدیریت شهری جاری شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تصریح کرد: سطح سوم و عالی‌تر، شهری است که خانواده‌ها در آن به کنشگران فعال تبدیل شوند یعنی بتوانند مسائل و اولویت‌های خود را مطرح کنند، برای حل آنها ایده ارائه دهند، در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا مشارکت داشته باشند و نتایج اقدامات را نیز ارزیابی کنند. در چنین الگویی، خانواده‌ها بخشی از مدیریت و حل مسائل شهر هستند، نه صرفاً مخاطب برنامه‌ها.

اردبیلی تأکید کرد: تحقق این سه سطح نیازمند توسعه ادبیات نظری، طراحی مدل‌های عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور است تا زمینه حضور مؤثر خانواده‌ها در ارتقای کیفیت زندگی شهری فراهم شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه خانواده‌محوری در مدیریت شهری، گفت: سال گذشته الگوی بازی‌های خانواده‌محور در شهر تهران توسعه یافت و با طراحی بازی‌های محیطی و میدانی توسط جمعی از برترین بازی‌سازان کشور، بیش از ۶۰ هزار خانواده تهرانی در این برنامه‌ها مشارکت کردند. این بازی‌ها علاوه بر ایجاد نشاط و همدلی خانوادگی، بستری برای تجربه مشارکت خانواده‌ها در حل مسائل شهری و تقویت این باور بود که خانواده‌ها در دایره نفوذ و توانمندی‌های خود می‌توانند در بهبود شهر نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: در کنار این برنامه‌ها، از ظرفیت حلقه‌های میانی، هنرمندان، فعالان اجتماعی و تسهیلگران بهره گرفتیم. نشست‌های متعدد تخصصی، رویداد‌های ایده‌پردازی خانواده‌محور و فعالیت آکادمی تهران خانواده از جمله اقداماتی بود که به تربیت تسهیلگران و توسعه الگوی خانواده‌محوری در سطح شهر کمک کرد.

اردبیلی با اشاره به تغییرات ساختاری صورت‌گرفته در شهرداری تهران افزود: با حمایت شورای اسلامی شهر تهران، حوزه زنان و خانواده در تمامی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری مستقر شد و این امکان فراهم آمد تا رویکرد خانواده‌محوری در تمامی بخش‌های مدیریت شهری جاری و تقویت شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: در هفته خانواده امسال بیش از ۲۳۰ برنامه با رویکرد خانواده‌محور در بخش‌های مختلف مدیریت شهری اجرا شد که حدود ۸۰ درصد آن برای عموم شهروندان و خانواده‌ها و ۲۰ درصد نیز برای خانواده‌های کارکنان شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود. در این چارچوب، ۹۳ برنامه در مناطق ۲۲گانه و ۱۱۶ برنامه در سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری برگزار شد.

وی همچنین از پیگیری طرح «پردیس‌های خانواده‌محور» خبر داد و گفت: برای طراحی این الگو نشست‌ها و رویداد‌های متعددی برگزار شد تا زیرساخت‌هایی فراهم شود که همه اعضای خانواده بتوانند در کنار یکدیگر از امکانات شهری بهره‌مند شوند و تعامل و هم‌افزایی بیشتری را تجربه کنند.

اردبیلی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات زمینه شکل‌گیری شاخص‌ها و مدل‌های شهر خانواده‌محور را فراهم کرده است، گفت: امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم از الگو‌های بومی شهر خانواده‌محور سخن بگوییم و نمونه‌های اجرایی آن را نیز به‌صورت پایلوت در شهر تجربه کنیم. بر همین اساس، نخستین دوره جایزه «تهران خانواده» طراحی شده است تا رویکرد خانواده‌محوری در مدیریت شهری را به‌صورت نظام‌مند ارزیابی و ترویج کند.

وی افزود: این جایزه فرصتی برای مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری خواهد بود تا طرحها و برنامه‌های خود را با مشارکت خانواده‌ها طراحی و اجرا کنند و در مسیر حرکت به سوی شهر خانواده‌محور قرار گیرند. البته تأکید می‌کنیم که «تهران خانواده» به معنای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع کامل همه مسائل نیست، بلکه مسیری برای استانداردسازی، ارزیابی و ارتقای مستمر رویکرد خانواده‌محوری در شهر تهران است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اعلام آغاز به کار دبیرخانه جایزه تهران خانواده گفت: اختتامیه رسمی این رویداد در هفته تهران و در مهرماه برگزار خواهد شد. این جایزه به خانواده‌های کنشگر، شبکه‌های خانوادگی اثرگذار، طرح‌های نوآورانه اجتماعی، پروژه‌های امکان‌ساز مشارکت خانواده‌ها، تغییرات ساختاری خانواده‌محور در مدیریت شهری و همچنین مناطق و سازمان‌های موفق در این حوزه تعلق خواهد گرفت.

اردبیلی با تأکید بر ریشه‌های عمیق خانواده‌محوری در فرهنگ ایرانی و اسلامی اظهار کرد: تاب‌آوری، مقاومت و انسجام اجتماعی در جامعه ایرانی همواره بر پایه خانواده شکل گرفته است. نمونه روشن آن را در مواجهه مردم با بحران‌ها و حوادث اخیر شاهد بودیم؛ جایی که خانواده‌های ایرانی با اتکا به سرمایه اجتماعی و عاطفی خود نه‌تنها از سختی‌ها عبور کردند، بلکه انسجام و همبستگی بیشتری نیز پیدا کردند.

وی افزود: در فرهنگ و تاریخ ما نیز الگوی خانواده‌محوری همواره منشأ خیر و برکت بوده است؛ از آموزه‌های قرآنی و سیره اهل‌بیت (ع) گرفته تا واقعه مباهله و نهضت عاشورا که در آنها خانواده به عنوان محور کنش اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرینی کرده است. هرچه بتوانیم این سرمایه تمدنی را برای ساخت آینده به کار بگیریم، مسیر پیشرفت جامعه هموارتر خواهد شد.

اردبیلی از برنامه‌ریزی برای توسعه این جایزه در سطح ملی خبر داد و گفت: در گام‌های بعدی تلاش خواهیم کرد جایزه تهران خانواده را در قالب همکاری با مجمع کلان‌شهر‌های کشور به یک جایزه ملی تبدیل کنیم و در آینده زمینه‌های بین‌المللی شدن آن را نیز فراهم آوریم.