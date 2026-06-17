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پیروزی مردم مبعوث شده در امتداد راه عاشورا

تاریخ ایران زمین گواهی می دهد که هرگاه مردم با ایمان، همدلی و روحیه عاشورایی در کنار یکدیگر ایستاده اند هیچ دشمنی توان غلبه بر ایران را نداشته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۱۷:۰۴
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، تجمع مردمی
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