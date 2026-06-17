هفتمین دوره اعطای «جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر» همزمان با دهمین دوره از کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، ۲۹ و ۳۰ تیر در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به گذار انرژی‌های تجدیدپذیر از وضعیت «گزینه‌ی جایگزین» به یکی از «ارکان اصلی برنامه‌ریزی انرژی کشور»، این رویداد با هدف ایجاد بستری تخصصی برای تعامل میان سیاست‌گذاران، صنایع، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دانش‌بنیان و جامعه دانشگاهی طراحی شده است.

توسعه سریع نیروگاه‌های خورشیدی، شکل‌گیری موفق بازار برق سبز و الزامات قانونی تأمین برق صنایع از منابع پاک، نشان‌دهنده ورود این صنعت به مرحله‌ای از رشد و بلوغ است که در این رویداد به‌طور ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این کنفرانس که با همکاری انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، بر محور‌های کلیدی همچون توسعه بازار برق سبز، الزامات و فرصت‌های ناشی از ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نقش صنایع در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی، تأمین مالی پروژه‌ها و بومی‌سازی فناوری‌های نوآورانه تمرکز دارد.

همزمان با این رویداد، هفتمین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز به عنوان معتبرترین مرجع ارزیابی عملکرد در این حوزه، به سازمان‌ها، صنایع و شرکت‌های برتر اهدا می‌شود تا از پیشگامان توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک تجلیل شود.

علاقه‌مندان، متخصصان و فعالان این حوزه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، به وب‌سایت کنفرانس به نشانی www.irec.irrea.ir/fa مراجعه و یا با دبیرخانه رویداد به شماره ۰۲۱۶۶۰۶۳۱۴۸ تماس حاصل کنند .

این گردهمایی تخصصی ۲۹ و ۳۰ تیر در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد میزبان جامعه نخبگانی و صنعتی کشور خواهد بود.