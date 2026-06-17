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ملی پوش جودو ایران که قرار است نماینده شایسته کشورمان در بازیهای آسیایی باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم ملی جودو بزرگسالان کشورمان به همراه تیم جوانان سومین مرحله اردوی آماده سازی خود را جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی در اصفهان برگزار کرد.
جودوکاران جوان و با انگیزه کشورمان که حالا پس از سالها تعلیق ناجوانمردانه قرار است ظرفیتهای جودو ایران را به دنیا نشان دهند و جودو کشورمان را به روزهای خوب خودش بازگردانند.
تیم ملی جودو ایران هم در بخش جوانان و هم بزرگسالان تا پیش از حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی ۷ مرحله اردوی دیگر برگزار خواهد کرد.
بازیهای آسیایی قرار است مهر امسال به میزبانی ناگویا ژاپن برگزار شود.