به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم ملی جودو بزرگسالان کشورمان به همراه تیم جوانان سومین مرحله اردوی آماده سازی خود را جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی در اصفهان برگزار کرد.

جودوکاران جوان و با انگیزه کشورمان که حالا پس از سال‌ها تعلیق ناجوانمردانه قرار است ظرفیت‌های جودو ایران را به دنیا نشان دهند و جودو کشورمان را به روز‌های خوب خودش بازگردانند.

تیم ملی جودو ایران هم در بخش جوانان و هم بزرگسالان تا پیش از حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ۷ مرحله اردوی دیگر برگزار خواهد کرد.

بازی‌های آسیایی قرار است مهر امسال به میزبانی ناگویا ژاپن برگزار شود.