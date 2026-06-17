به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مجتبی استوارزاده، با اشاره به اینکه راه‌اندازی این پارکینگ از مطالبات به‌حق شهروندان بوده است، گفت: در راستای حفظ حقوق عامه و ساماندهی خودرو‌های توقیفی، با پیگیری‌های دستگاه قضا، زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع از سوی اداره راه و شهرسازی اختصاص یافت که با همکاری فوری شهرداری راور، آماده‌سازی و به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پارکینگ که گامی مؤثر در صیانت از اموال مردم و ارتقای خدمات‌رسانی است، با هدف ساماندهی اصولی وضعیت خودرو‌های توقیفی، حفظ امنیت و سلامت اموال مردم در محل نگهداری و پاسخگویی به یکی از مطالبات عمومی شهروندان صورت گرفت.

دادستان راور ضمن قدردانی از تعامل ادارات راه و شهرسازی و شهرداری در اجرای این طرح، بر تداوم پیگیری‌ها برای رفع دغدغه‌های مردم تأکید کرد.