پایان معضل پارکینگ خودروهای توقیفی در راور کرمان
دادستان راور در بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی تازه تأسیس این شهرستان، از بهرهبرداری این مجموعه جهت ساماندهی وضعیت نگهداری خودروها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
مجتبی استوارزاده، با اشاره به اینکه راهاندازی این پارکینگ از مطالبات بهحق شهروندان بوده است، گفت: در راستای حفظ حقوق عامه و ساماندهی خودروهای توقیفی، با پیگیریهای دستگاه قضا، زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع از سوی اداره راه و شهرسازی اختصاص یافت که با همکاری فوری شهرداری راور، آمادهسازی و به مرحله بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این پارکینگ که گامی مؤثر در صیانت از اموال مردم و ارتقای خدماترسانی است، با هدف ساماندهی اصولی وضعیت خودروهای توقیفی، حفظ امنیت و سلامت اموال مردم در محل نگهداری و پاسخگویی به یکی از مطالبات عمومی شهروندان صورت گرفت.
دادستان راور ضمن قدردانی از تعامل ادارات راه و شهرسازی و شهرداری در اجرای این طرح، بر تداوم پیگیریها برای رفع دغدغههای مردم تأکید کرد.