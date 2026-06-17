به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات جام جهانی بوکس به میزبانی چین، امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی مردان کشورمان، در مرحله یک‌شانزدهم پایانی به مصاف «نبیل ابراهیم» از سوئد رفت و برابر حریف خود به پیروزی رسید.

در این مبارزه، راند نخست با نتیجه چهار بر یک به سود بوکسور سوئدی به پایان رسید، اما کاظمی در راند دوم با هوشمندی، سه بر دو پیروز شد و در راند سوم نیز با ارائه عملکردی برتر، چهار بر یک حریف خود را مغلوب کرد تا در مجموع به پیروزی دست پیدا کند.

کاظمی با این برد ارزشمند، به مرحله یک‌هشتم نهایی راه پیدا کرد و باید جمعه به مصاف نماینده کشور میزبان (چین) برود.

وی پیش از این در نخستین مبارزه خود با ارائه نمایشی کاملاً فنی و کنترل‌شده، نماینده افغانستان را با نتیجه قاطع پنج بر صفر از پیش رو برداشته بود.