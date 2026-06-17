به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اسماعیل قربانی افزود: طی یک سال گذشته علاوه بر احیا و مرمت ۲۶ رشته قنات، تولید ۸۲ هزار و ۷۰۰ تن محصولات زراعی، ۳۵ هزار تن محصولات باغی، ۱۷ هزار تن گوشت سفید و ۷۴ هزار تن شیر خام در این شهرستان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه گناباد با اجرای پروژه‌های زیربنایی، توسعه مکانیزاسیون و حمایت از صنایع تبدیلی، گام‌های موثری در مسیر خودکفایی و اشتغال پایدار برداشته است، ادامه داد: در بخش امور فنی و زیربنایی، ۲۶ رشته قنات با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۶۳ میلیون تومان احیا و مرمت شده است. همچنین عملیات اجرایی شامل سه هزار و ۶۶ متر لوله‌گذاری، هزار و ۶۰۰ متر کانال بتنی و احداث یک باب استخر ذخیره آب کشاورزی، از دیگر اقدامات انجام شده در راستای مدیریت منابع آبی بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناباد گفت: در حوزه امور اراضی، ضمن شناسایی ۸۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز، ۴۳۰ فقره سند برای اراضی کشاورزی صادر شده است. همچنین با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های انرژی نو، ۱۲ مورد واگذاری زمین به طرح‌های نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۷۵ مگاوات انجام گرفت و بیش از چهار میلیارد تومان عواید اراضی ملی وصول شد.

وی افزود: با هدف ارتقای دانش فنی کشاورزان، ۲۷ دوره آموزشی مهارتی با حضور هزار و ۲۲۵ نفر-روز، ۱۶ روز مزرعه با محوریت انتقال تجارب کشاورزان پیشرو و ۹ برنامه انتقال یافته‌های تحقیقاتی برگزار شد. همچنین دوره‌های ویژه توانمندسازی زنان روستایی در زمینه‌های پرورش دام سبک، گلخانه‌های کوچک و تولید عسل اجرایی شده است.

قربانی ادامه داد: یکی از اقدامات شاخص در بخش دام و طیور، بازگشایی مجدد بازار دام سبک شهرستان پس از چند سال تعطیلی بود که اکنون با ۱۱ غرفه و دادوستد روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ رأس دام در روز‌های جمعه فعال است. مجموع دام سبک و سنگین شهرستان به ترتیب ۱۰۳ هزار و ۲۴ هزار رأس است که خروجی آن تولید سالانه ۹۸۰ تن گوشت گوسفندی، ۱۹۲۰ تن گوشت قرمز و ۷۴ هزار تن شیر خام بوده است.

وی اظهار کرد: در حوزه صنایع تبدیلی، ۲۲ موافقت اولیه و جواز تأسیس صادر شده و واحد‌های فعال در زمینه بسته‌بندی زعفران، خشکبار، فرآوری شیر، کشتارگاه طیور و خوراک دام با اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۳۰۰ نفر مشغول فعالیت هستند. همچنین در بخش مکانیزاسیون، با جذب ۵۵ میلیارد ریال تسهیلات، ۸۵ دستگاه ماشین‌آلات و ادوات جدید به ناوگان کشاورزی افزوده شد و ضریب مکانیزاسیون به ۱/۸۷ اسب‌بخار در هکتار افزایش یافت.