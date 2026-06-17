همزمان با آغاز دهه امر به معروف و نهی از منکر، برنامه‌های متنوعی در سطح استان ایلام، اجرا شد.

استان ایلام با دست پُر به استقبال دهه امر به معروف و نهی از منکر رفت

استان ایلام با دست پُر به استقبال دهه امر به معروف و نهی از منکر رفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: این دهه با شعار «احیای امر به معروف و نهی از منکر، انسجام ملی و قدرت پایداری»، آغاز شد و هر روز با شعار و برنامه‌های متناسب ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام حاتمی افزود: تجلیل از فعالان حوزه‌های فرهنگی، نظامی، سیاسی و اقتصادی در عرصه دفاع از میهن، طی جنگ تحمیلی اخیر، برگزاری نشست‌های ویژه بانوان و دانش‌آموزان، برپایی میز خدمت، تکریم خانواده شهدا، اجرای پویش «نقش من در مصرف بهینه» و همچنین تجلیل از کارآفرینان و کارفرمایان برتر استان؛ از جمله برنامه‌های است که در این دهه اجرا می‌شود.

وی همچنین با قدردانی از رسانه ملی، برای پوشش برنامه‌های این ستاد؛ بر اهمیت تقویت گفتمان خانواده و جمعیت، الگوسازی اجتماعی، افزایش انگیزه عمومی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه تأکید کرد.