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همزمان با آغاز دهه امر به معروف و نهی از منکر، برنامههای متنوعی در سطح استان ایلام، اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: این دهه با شعار «احیای امر به معروف و نهی از منکر، انسجام ملی و قدرت پایداری»، آغاز شد و هر روز با شعار و برنامههای متناسب ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام حاتمی افزود: تجلیل از فعالان حوزههای فرهنگی، نظامی، سیاسی و اقتصادی در عرصه دفاع از میهن، طی جنگ تحمیلی اخیر، برگزاری نشستهای ویژه بانوان و دانشآموزان، برپایی میز خدمت، تکریم خانواده شهدا، اجرای پویش «نقش من در مصرف بهینه» و همچنین تجلیل از کارآفرینان و کارفرمایان برتر استان؛ از جمله برنامههای است که در این دهه اجرا میشود.
وی همچنین با قدردانی از رسانه ملی، برای پوشش برنامههای این ستاد؛ بر اهمیت تقویت گفتمان خانواده و جمعیت، الگوسازی اجتماعی، افزایش انگیزه عمومی و ترویج فرهنگ صرفهجویی در جامعه تأکید کرد.