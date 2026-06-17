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ثبتنام سفرهای عتبات عالیات ویژه ماه محرم آغاز شد و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ثبتنام عتبات نسبت به نامنویسی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیر کل حج و زیارت استان در خبر 20 شبکه قزوین گفت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه عتبات به نشانی atabatorg.haj.ir نسبت به ثبتنام و انتخاب کاروان مورد نظر خود اقدام کنند.
سلیمی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، ظرفیت اعزام برای تمامی روزهای ماه محرم از جمله دهه نخست، تاسوعا و عاشورای حسینی پیشبینی شده و امکان اعزام روزانه حدود ۵ هزار زائر فراهم است.
به گفته وی ؛ زائران برای حفظ امنیت و بهرهمندی از خدمات مناسب، تنها از کاروانهای مجاز و تحت نظارت سازمان حج و زیارت استفاده کنند.