رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر در فارس گفت: امسال در محل برگزاری این همایش، ایستگاه‌های پزشکی رایگان برای ارائه خدمات به مادران و کودکان مستقر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شاهرخ صبوری از استقرار پنج ایستگاه تخصصی پزشکی در حرم مطهر شاه چراغ خبر داد و گفت: در این ایستگاه‌ها که با همکاری گروه‌های جهادی، دانشگاه علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت استان بر پا خواهند شد، پزشکان متخصص، مشاوران خانواده، کارشناسان حوزه مادر و کودک و نیرو‌های داوطلب جهادی به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

همچنین خدمات رایگان پزشکی به مادران و کودکان در شهرستان‌ها بخش‌ها و روستا‌ها ارائه می شود.

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی جمعه چهارم محرم در ۸۵۰ نقطه استان فارس برگزار می‌شود.

این مراسم هر سال در نخستین جمعه ماه محرم هر سال به یاد علی اصغر امام حسین (ع) برگزار می‌شود و مادران به همراه کودکان شیرخوار خود با لباس، روسری و پیشانی‌بند به رنگ سبز حضور می‌یابند و برای شهیدِ ۶ ماهه‌ کربلا عزاداری می‌کنند.

وی ادامه داد: این آیین در ۸۵۰ نقطه استان فارس با محوریت حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ و با حضور خانواده‌های شهدا برگزار و از مقام خانواده‌های شهدا تجلیل خواهد شد.

صبوری با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ دوازده روزه گفت: به همین مناسبت در مراسم امسال یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای کودک و شیرخوار استان فارس و شهرستان لامرد گرامی داشته خواهد شد.

وی افزود: امسال هم بیانیه بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده قرائت می‌شود و مادران و فرزندان شیرخوارشان تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری خواهند داشت.

صبوری همچنین به اجرای چند پویش فرهنگی در حاشیه این مراسم اشاره کرد و گفت: پویش "من به اسمم افتخار می‌کنم" ویژه خانواده‌هایی است که نام شهدای کربلا و یاران امام حسین را برای فرزندان خود انتخاب کرده‌اند.

دبیر برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در فارس خاطر نشان کرد: پویش "سربازان در گهواره" نیز با الهام از فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "سربازان من در گهواره هستند" برگزار می‌شود تا نقش نسل آینده در تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ عاشور را بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.