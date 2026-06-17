قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه گنبد سلطانیه نه تنها متعلق به مردم سلطانیه و زنجان بلکه میراثی برای تمام جهانیان است، بر تسریع روند مرمت گنبد سلطانیه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی دارابی در بازدید از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه و کاوش‌های باستان‌شناسی در ضلع جنوب شرقی این بنای عظیم، افزود: بخش مهمی از عظمت و شکوه این اثر فاخر را می‌توان در ضلع شرقی مشاهده کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به موضوع داربست‌های نصب‌شده در گنبد سلطانیه، گفت: این داربست‌ها که نیم‌قرن است در این بنا مشاهده می‌شوند، صرفا برای دسترسی مرمتگران به لایه‌های تزیینی تعبیه شده است و هیچ نقشی در ایستایی و پایداری سازه گنبد ندارند.

وی بر لزوم اتمام فوری اقدامات اضطراری تاکید کرد و افزود: هشت اقدام مؤثر برای تسریع در روند مرمت و بازسازی این بنا برنامه‌ریزی شده است تا چالش‌های موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

دارابی با بیان اینکه گنبد سلطانیه نه تنها متعلق به مردم سلطانیه و زنجان، بلکه میراثی برای تمام جهانیان است، تصریح کرد: شهرداری باید در زمینه‌ی محوطه‌سازی و ساماندهی پیرامون بنا نقش‌آفرینی جدی داشته باشد تا با تعامل و مشارکت دوطرفه، این شاهکار معماری ایرانی به‌بهترین شکل به جهانیان معرفی شود.

وی در بخش دیگری از بازدید خود از کارگاه‌های تولید آجر و کاشی سنتی، این مراکز را که فعالیتشان به سال ۱۳۵۰ باز می‌گردد، از پتانسیل‌های اثربخش مجموعه دانست و بر لزوم تقویت آنها جهت تامین مصالح مورد نیاز ابنیه تاریخی استان زنجان تاکید کرد.

گنبد جهانی سلطانیه یکی از آثار مهم تاریخی و جهانی کشور و استان زنجان است، این اثر ماندگار به دست سلطان محمد خدابنده در قرن هشتم احداث شده است و در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر زنجان قرار دارد.