به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان که با حضور رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به بررسی موضوعات مرتبط با نقشه‌برداری و داده‌های مکانی استان اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت لرستان در حوزه گردآوری داده‌ها و تولید نقشه‌های موردنیاز، شرایط مناسبی دارد، اما برنامه‌ریزی شده است که این ظرفیت بیش‌ازپیش ارتقا یابد.



سید سعید شاهرخی افزود: در این جلسه موضوع فرونشست زمین نیز مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که طرح های سدسازی در دست اجرای استان با سرعت بیشتری تکمیل شوند. همچنین تجهیز و تأمین منابع مالی ایستگاه‌های پمپاژ در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم از منابع آب سطحی بیشتر بهره‌برداری کرده و وابستگی به آب‌های زیرزمینی را کاهش دهیم.



استاندار لرستان با بیان اینکه برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی از عوامل اصلی فرونشست زمین است، تصریح کرد: لازم است چاه‌های غیرمجاز مسدود و مدیریت مصرف آب با جدیت دنبال شود.



شاهرخی یکی دیگر از محور‌های مهم جلسه را جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند سهم خود را در جذب سرمایه‌گذار، ایجاد واحد‌های جدید تولیدی، رفع موانع تولید و احیای واحد‌های راکد و تعطیل‌شده ایفا کنند.



وی گفت: هدف ما ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، افزایش درآمد خانوار‌ها و بهبود وضعیت معیشتی مردم است و در این مسیر از همه ظرفیت‌های استان استفاده خواهیم کرد.



استاندار لرستان با اشاره به شرایط کشور و رشادت‌های مردم و نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: امیدواریم در دوران پساجنگ، با اتکا به ظرفیت‌های موجود، روند توسعه استان با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود.



شاهرخی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب استان، گفت: یکی از موضوعات مهم لرستان، ساماندهی و صیانت از منابع آبی است.



وی با اشاره به موضوع قم رود در شهرستان الیگودرز افزود: احقاق حقوق مردم این شهرستان به‌طورجدی در دستور کار قرار دارد و تأکید کرده‌ایم حقابه قانونی مردم به طور کامل تأمین و دریافت شود.



استاندار لرستان درباره وضعیت بهره‌برداران پایین‌دست در خرم‌آباد نیز گفت: اگرچه میزان حقابه این مناطق محدود است، اما باتوجه‌به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و درخواست بهره‌برداران منطقه ایوشان مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده نسبت به رهاسازی آب برای کشاورزان در ایوشان اقدام کند.



شاهرخی تأکید کرد: افرادی که به‌صورت غیرمجاز در مسیر رودخانه‌ها اقدام به نصب موتورپمپ یا هرگونه تأسیسات برداشت آب کرده‌اند، هرچه سریع‌تر نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کنند، زیرا در ساعات آینده عملیات رهاسازی آب انجام خواهد شد.



