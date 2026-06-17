به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «شاخه‌ای روی آب»، به کارگردانی محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی، که محصول مرکز مستند سوره است، همزمان با اولین سالگرد جنگ دوازده روزه و شهادت دانشمند شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی پخش می شود.

این مستند روایتی از زندگی، فعالیت‌های علمی و فرهنگی و ابعاد شخصیتی شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی است. این اثر با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی، گفت‌وگو با نزدیکان و همراهان و مرور مقاطع مختلف زندگی این شهید، تلاش می‌کند تصویری جامع از مسیر زندگی و نقش‌آفرینی او در عرصه‌های علمی، آموزشی و مدیریتی ارائه دهد.

شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی از چهره‌های برجسته علمی کشور بود که در سال‌های فعالیت خود، مسئولیت‌های متعددی را در حوزه آموزش عالی برعهده داشت و نام او با توسعه علمی و تربیت نسل‌های جدید دانشگاهی گره خورده است.

مرکز مستند سوره با تولید این اثر، کوشیده است ضمن بازخوانی زندگی و اندیشه‌های این شهید، بخشی از میراث علمی و فرهنگی او را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

مستند «شاخه‌ای روی آب»، پیش‌تر در آیین نخستین سالگرد شهادت دکتر محمدمهدی طهرانچی و همسر ایشان، شهیده مژگان قراویری، در سینما بهمن قزوین و پردیس سینمایی هویزه مشهد رونمایی شده بود.