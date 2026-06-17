مسئول مجمع جهانی حضرت علی اصغر در استان قزوین: همزمان با فرارسیدن ماه محرم، همایش بزرگ حضرت علی‌اصغر (ع) در بیش از ۹ هزار نقطه از سراسر کشور و ۲۸۵ نقطه از استان قزوین برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، احمدی در خبر 20 شبکه قزوین از برگزاری اجتماع عظیم سربازان ظهور در اولین جمعه ماه محرم مطابق با برنامه هر ساله خبر داد و گفت: اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی به اندازه‌ای در جهان گسترده شده است که در بیش از ۹ هزار نقطه ایران اسلامی و ۴۵ کشور جهان شاهد برگزاری این همایش باشکوه هستیم.

وی گفت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم، همایش بزرگ حضرت علی‌اصغر (ع) با هدف تعظیم شعائر حسینی و گرامیداشت مقام کودک دشت کربلا، در بیش از ۹ هزار نقطه از سراسر کشور و ۲۸۵ نقطه از استان قزوین برگزار خواهد شد.

مسئول برگزاری این همایش افزود: این برنامه معنوی در اولین جمعه ماه محرم، از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار می‌شود و میزبان خیل عظیم دلدادگان اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

وی با اشاره به گستردگی برگزاری این مراسم در استان قزوین تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ۲۸۵ نقطه در سطح استان قزوین و ۱۲ نقطه اختصاصی در شهر قزوین برای برگزاری همایش حضرت علی‌اصغر (ع) پیش‌بینی شده است.

احمدی از آمادگی ستاد برگزاری برای توزیع اقلام ویژه این مراسم خبر داد و افزود: به منظور ایجاد فضای مناسب و یکپارچه در این همایش، حدود ۶ هزار دست لباس کودکانه تهیه شده است که در میان شرکت‌کنندگان توزیع خواهد شد.