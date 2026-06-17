رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مجمع نوآوری شبکه‌های آینده بریکس ۲۰۲۶ با نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات برزیل و ازبکستان و مدیران شرکت‌های فناور بین‌المللی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه برنامه‌های خود در مجمع نوآوری شبکه‌های آینده بریکس ۲۰۲۶، با هدف پیشبرد پیشنهاد «مشارکت بریکس‌پلاس برای شبکه‌های قابل اعتماد مبتنی بر توان محاسباتی» (Trusted Computility Network Partnership)، مجموعه‌ای از دیدار‌های دوجانبه را با مسئولان و مدیران حوزه فناوری کشور‌های مختلف برگزار کرد.

وی در دیدار با نماینده وزارت ارتباطات برزیل، بر اهمیت تبادل تجربیات و همکاری در حوزه مراکز داده، امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه ظرفیت‌های پردازشی تأکید کرد. همچنین در نشست با نماینده وزارت ارتباطات ازبکستان، زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه شبکه‌های نسل جدید و انتقال دانش فنی مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی ظرفیت‌های همکاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بوکار، عضو هیئت‌مدیره شرکت Semena Telecommunication، دیدار و درباره بهره‌گیری از توانمندی‌های این شرکت در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه‌های ارتباطی گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری در زمینه پیاده‌سازی شبکه‌های پایدار، ارتقای پهنای باند و انتقال دانش فنی مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت توسعه تعاملات تخصصی در این حوزه تأکید کردند.

رایزنی برای جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های هوش مصنوعی

شیخی در ادامه برنامه‌های خود، با Chen Hui، رئیس مرکز ملی نوآوری و مالی جاده ابریشم (BNIFC)، دیدار و درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های پردازشی مذاکره کرد.

در این دیدار، راهکار‌های همکاری برای ایجاد بستر‌های نوآوری، تأمین مالی پروژه‌های فناوری‌محور و توسعه ظرفیت‌های هوش مصنوعی مورد بحث قرار گرفت و طرفین بر اهمیت گسترش همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه تأکید کردند.

تدوین نقشه‌راه مشترک برای فناوری‌های نوظهور

این دیدار‌ها در راستای اهداف راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع بریکس ۲۰۲۶ و با هدف تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد شبکه‌های معتمد مبتنی بر توان محاسباتی برگزار شد.

در پایان مذاکرات نیز طرفین بر تداوم ارتباطات عملیاتی، گسترش همکاری‌های فناورانه و تدوین نقشه‌راه مشترک برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور تأکید کردند.



