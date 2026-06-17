مطالعات ساخت خط آهن هرات - مزارشریف که قرار است با تامین مالی دولت افغانستان، توسط ایران طراحی و اجرا شود، پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل کنسرسیوم ریلی افغانستان گفت: طرح مطالعاتی ساخت خط آهن هرات- مزارشریف به طول حدود ۶۵۰ کیلومتر توسط ایران پایان یافته و اکنون وارد مرحله یکپارچه سازی طرح های مطالعاتی و بازطراحی مسیر کلی شده است.

مصطفی رضایی افزود: افغانستان تنها بخش باقیمانده از گذرگاه اتصال ریلی چین به اروپاست، این طرح در قالب سه بخش در حال اجراست که قطعه خواف - هرات به طول ۲۲۰ کیلومتر قبلا توسط ایران اجرا شده است.

وی ادامه داد: ۲ قطعه دیگر شامل خط آهن هرات - مزارشریف به طول حدود ۶۵۰ کیلومتر و راه آهن مزارشریف - واخان (در مرز چین) به طول حدود ۷۰۰ کیلومتر در دست اجراست و به ترتیب توسط ایران و چین ساخته خواهد شد.

مدیر عامل کنسرسیوم ریلی افغانستان گفت: مراحل طراحی، اجرا و مدیریت ساخت راه آهن هرات -مزارشریف توسط ایران و با تامین مالی دولت افغانستان به ارزش ۲ میلیارد دلار انجام خواهد شد.

رضایی افزود: خط آهن هرات - مزارشریف با ریل عرض استاندارد همانند خطوط ریلی کشورمان، پس از تجمیع طراحی های جز به جز در هر قطعه و تجمیع آنها با اجرای مجموعه ایرانی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای توافقات صورت گرفته، هفته گذشته نیز نشست مهمی با حضور رئیس راه‌ آهن و معاون وزارت معادن و پترولیوم افغانستان با مدیرعامل راه‌ آهن، معاون وزیر صمت، سفیر ایران در افغانستان، مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان و جمعی از مدیران و فعالان بخش خصوصی حوزه ریلی و معدن ایران برگزار شد.

رضایی افزود: در این نشست، تفاهم‌ نامه‌ای با هدف مشارکت شرکت‌ های ایرانی در ساخت خط آهن هرات–مزارشریف و همچنین توسعه همکاری‌ ها در زمینه واردات مواد معدنی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.