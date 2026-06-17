به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حبیب حیدری رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخوار در آیین تجلیل از هنرمندان پیشکسوت برخواری، بیش از ۳۵۰۰ هنرمند را در ۲۵ رشته صنایع دستی و بیش از ۳۵۰ کارگاه را در رشته‌های مختلف از جمله منبت کاری، قلمزنی، فیروزه کوبی، ملیله کاری و چاپ قلمکاری در این شهرستان فعال دانست وگفت: هنرمندان شهرستان برخوار دارای ۵ نشان بین المللی در رشته‌های چاپ قلمکاری، منبت کاری، فیروزه کوبی، ملیله کاری و مینا کاری هستند و دارای ۳ نشان جغرافیایی در رشته‌های چاپ قلمکاری، فیروزه کوبی و خاتم‌کاری هستند.

در ادامه علی اکبری رییس کمیته صنایع دستی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی اصفهان هم گفت: بررسی و توجه به ظرفیت‌های شهرستان، هنرمندان و واحد‌های تولیدی متعدد برخوار و معرفی آنها در استان و کشور می‌تواند گام موثری در رشد، توسعه و پیشرفت در این بخش را همراه داشته باشد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی لنجان گفت: در پی گزارش‌های مردمی و تحقیقات میدانی سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک شرکت توزیع‌کننده بستنی با تخلف گرانفروشی از طریق تغییر تاریخ انقضا و افزایش قیمتِ درج‌شده روی بستنی‌ها در شهرستان لنجان شناسایی و در بازرسی گروه‌های نظارتی بیش از ۶۲ هزار بستنی از این شرکت توقیف و ۴۸۰۰ بستنیِ بدون تاریخ مصرف معدوم شد.

باباشاهی، افزود: با هماهنگی دادستان شهرستان، بازرسی مشترکی با حضور نمایندگان تعزیرات، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و عوامل انتظامی از محل انجام شد. در این بازرسی، کارگران حین استفاده از دستگاه‌های چاپ دیجیتال برای تغییر قیمت و تاریخِ بستنی‌هایی که چندین ماه پیش از ماه رمضان تولید شده بودند، شنایی شدند.

وی گفت: این شرکت ملزم شده است تمامی محصولات با قیمت‌های دست‌کاری شده را تحت نظارت دستگاه‌های مربوطه و با نرخ اصلی به دست مصرف‌کنندگان برساند.

شرکت عمران شهر جدید فولادشهر از ساخت مدرسه‌ای با نام شهدای میناب در این شهر خبر داد که با هدف گرامیداشت یاد دانش‌آموزان و معلمان شهید واقعه مدرسه شجره طیبه احداث می‌شود.

سعیدرضا بهرامی، مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر، افزود: این مدرسه یکی از ۱۲ فضای آموزشی جدید در این شهر است که به یاد ۱۶۸ شهید حمله به مدرسه شجره طیبه میناب نام‌گذاری شده است.

وی افزود: نصب تمثال این شهدا در فضای مدرسه و دعوت از خانواده‌های آنان برای مراسم افتتاح، بخشی از برنامه‌های فرهنگی شرکت عمران برای ترویج فرهنگ ایثار در این طرح آموزشی است.

به گفته بهرامی، توسعه فضا‌های آموزشی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در کنار پروژه‌های عمرانی، از اولویت‌های اصلی این شرکت است.