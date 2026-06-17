پخش زنده
امروز: -
از تجلیل از هنرمندان صنایع دستی در شهرستان تیران وکرون تا احداث مدرسه شهدای میناب در شهر فولادشهر را در این بسته خبری بخوانید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حبیب حیدری رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخوار در آیین تجلیل از هنرمندان پیشکسوت برخواری، بیش از ۳۵۰۰ هنرمند را در ۲۵ رشته صنایع دستی و بیش از ۳۵۰ کارگاه را در رشتههای مختلف از جمله منبت کاری، قلمزنی، فیروزه کوبی، ملیله کاری و چاپ قلمکاری در این شهرستان فعال دانست وگفت: هنرمندان شهرستان برخوار دارای ۵ نشان بین المللی در رشتههای چاپ قلمکاری، منبت کاری، فیروزه کوبی، ملیله کاری و مینا کاری هستند و دارای ۳ نشان جغرافیایی در رشتههای چاپ قلمکاری، فیروزه کوبی و خاتمکاری هستند.
در ادامه علی اکبری رییس کمیته صنایع دستی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی اصفهان هم گفت: بررسی و توجه به ظرفیتهای شهرستان، هنرمندان و واحدهای تولیدی متعدد برخوار و معرفی آنها در استان و کشور میتواند گام موثری در رشد، توسعه و پیشرفت در این بخش را همراه داشته باشد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی لنجان گفت: در پی گزارشهای مردمی و تحقیقات میدانی سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک شرکت توزیعکننده بستنی با تخلف گرانفروشی از طریق تغییر تاریخ انقضا و افزایش قیمتِ درجشده روی بستنیها در شهرستان لنجان شناسایی و در بازرسی گروههای نظارتی بیش از ۶۲ هزار بستنی از این شرکت توقیف و ۴۸۰۰ بستنیِ بدون تاریخ مصرف معدوم شد.
باباشاهی، افزود: با هماهنگی دادستان شهرستان، بازرسی مشترکی با حضور نمایندگان تعزیرات، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و عوامل انتظامی از محل انجام شد. در این بازرسی، کارگران حین استفاده از دستگاههای چاپ دیجیتال برای تغییر قیمت و تاریخِ بستنیهایی که چندین ماه پیش از ماه رمضان تولید شده بودند، شنایی شدند.
وی گفت: این شرکت ملزم شده است تمامی محصولات با قیمتهای دستکاری شده را تحت نظارت دستگاههای مربوطه و با نرخ اصلی به دست مصرفکنندگان برساند.
شرکت عمران شهر جدید فولادشهر از ساخت مدرسهای با نام شهدای میناب در این شهر خبر داد که با هدف گرامیداشت یاد دانشآموزان و معلمان شهید واقعه مدرسه شجره طیبه احداث میشود.
سعیدرضا بهرامی، مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر، افزود: این مدرسه یکی از ۱۲ فضای آموزشی جدید در این شهر است که به یاد ۱۶۸ شهید حمله به مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری شده است.
وی افزود: نصب تمثال این شهدا در فضای مدرسه و دعوت از خانوادههای آنان برای مراسم افتتاح، بخشی از برنامههای فرهنگی شرکت عمران برای ترویج فرهنگ ایثار در این طرح آموزشی است.
به گفته بهرامی، توسعه فضاهای آموزشی و انجام مسئولیتهای اجتماعی در کنار پروژههای عمرانی، از اولویتهای اصلی این شرکت است.