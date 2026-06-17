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در سفر معاون پارلمانی وزیر ارتباطات به کردستان، بر توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال و فناوری تأکید شد و مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پارک علم و فناوری استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به کردستان، این استان را از استانهای پیشرو کشور در توسعه فیبرنوری دانست و بر تقویت زیرساختهای ارتباطی و فناوری تأکید کرد.
حاتمیزاده با اشاره به ظرفیتهای کردستان در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال از نیازهای اساسی دنیای امروز است و طرح دولت هوشمند نیز در قالب ۱۶ زیستبوم در کشور در حال اجراست.
وی توسعه فناوری، دیپلماسی مرزی و بهرهگیری از ظرفیت مرزها را از برنامههای مهم برای رونق اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.
ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز از اختصاص ۱۷ هکتار زمین برای توسعه واحدهای فناور و دانشبنیان خبر داد و خواستار حمایت بیشتر برای تکمیل زیرساختها، ایجاد مرکز تحقیقات هوش مصنوعی و تسهیل بهرهمندی شرکتهای دانشبنیان از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی شد.
در پایان این سفر، مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پارک علم و فناوری کردستان افتتاح شد؛ مرکزی که هماکنون پنج شرکت فناور در حوزه بازیسازی و انیمیشن در آن فعالیت دارند.
همچنین در ادامه برنامههای سفر معاون پارلمانی وزیر ارتباطات به کردستان، پروژه توسعه ارتباطات تلفن همراه و اینترنت پرسرعت روستای حسنآباد و ۱۰ روستای دیگر در شهرستانهای قروه و دهگلان با اعتبار ۹۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.