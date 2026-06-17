نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دولت برای اینکه خودرو‌های وارداتی در گمرکات مورد تهاجم دشمن قرار نگیرند مجوز ترخیص آنها را صادر کرد و این اقدام باعث کاهش قیمت خودرو خارجی در بازار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدجواد حسینی کیا با اشاره به تاثیر اجرای مصوبه مجلس برای واردات خودرو در وضعیت بازار، گفت: یکی از اقداماتی که مجلس با محوریت کمیسیون صنایع و معادن برای کاهش قیمت و ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی انجام داد تصویب واردات خودرو‌های نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال بود.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه در حوزه خودرو اتفاق افتاد ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا بود چرا که ما حدود یک میلیون خودرو تولید می‌کنیم، اما یک میلیون و ۶۰۰ هزار تقاضا وجود دارد بنابراین ظرفیت تولید خودرو در کشور محدود است و نمی‌تواند به تقاضای موجود پاسخ دهد.

وی تصریح کرد: تاخیر در اجرای مصوبه واردات خودرو به این دلیل بود که بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مورد نیاز جهت تحقق این مهم اقدام نکرد و فقط برای خودروی جانبازان انجام شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: آنچه در خصوص واردات خودرو‌های هم نو و هم کارکرد اهمیت دارد بحث تامین ارز است که باید مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت تاکنون حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است بر کاهش قیمت خودرو‌ها در بازار در روز‌های اخیر اثرگذار بوده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون از ظرفیت مناطق آزاد کشور برای واردات خودرو استفاده می‌شود کما اینکه به تازگی از طریق منطقه آزاد قصرشیرین نیز نسبت به پلاک گذاری خودرو‌های وارداتی اقدام شده، اما فعلا می‌توانند در سراسر همان استان تردد کنند.