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مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از افتتاح مرکز مانیتورینگ شرکت گاز استان تهران برای پایش لحظهای شبکه، ارتقای نظارت بر تأسیسات و بهبود مدیریت بهرهبرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ صیدالی در آیین بهرهبرداری از مرکز مانیتورینگ شرکت گاز استان تهران با تأکید بر اینکه راهاندازی این مرکز، گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای هوشمند شبکه گازرسانی و افزایش دقت در پایش و کنترل شبکه توزیع گاز استان تهران است، گفت: توسعه سامانههای هوشمند پایش و کنترل، ضمن فراهمکردن زمینه ارائه خدمات ایمنتر، پایدارتر و سریعتر به مشترکان، آمادگی شبکه را در شرایط اوج مصرف و مدیریت بحران افزایش میدهد.
وی با اشاره به اهمیت پایداری شبکه گاز در شرایط حساس افزود: کارکنان شرکت گاز استان تهران در دورههای بحرانی، از جمله در حوادث اخیر، با حضور بهموقع در محل و اجرای عملیات ایمنسازی و بازسازی، نقش مهمی در تداوم خدماترسانی ایفا کردند.
ارتقای سطح مدیریت و نظارت بر شبکه گازرسانی پایتخت
علیرضا اعوانی، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران نیز در ادامه این آیین با اشاره به اینکه مرکز مانیتورینگ این شرکت با هدف توسعه، نگهداری و بهرهبرداری بهینه از سامانههای مانیتورینگ ایستگاههای گاز پایتخت راهاندازی شده است، افزود: این مرکز با رویکرد جمعآوری، پایش و تحلیل اطلاعات ایستگاههای اصلی و مشترکان دارای اهمیت، نقش مؤثری در ارتقای سطح مدیریت و نظارت بر شبکه گازرسانی استان ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به استقرار اتاق دیسپچینگ در شرکت گاز استان تهران، گفت: این بخش امکان مدیریت لحظهای جریان گاز در ایستگاهها و در سطح شبکه را فراهم میکند و به افزایش دقت در کنترل و نظارت بر شبکه توزیع گاز کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، حفظ تعادل میان عرضه و تقاضای گاز بهویژه در فصل سرد، حفظ پایداری و فشار شبکه، پاسخ سریعتر به حوادث، برنامهریزی عملیاتی و یکپارچهسازی دادهها را مهمترین کارکردهای مرکز مانیتورینگ دانست و تأکید کرد: اتصال سامانههای مانیتورینگ و بهرهگیری از سیستمهای نظارت از راه دور، امکان رصد دقیقتر شرایط بهرهبرداری و تصمیمگیری سریعتر در مواقع ضروری را فراهم میکند.