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در نخستین نشست «حکمرانی همافزایی» استان یزد، مدیریت مصرف آب و برق، توسعه انرژیهای خورشیدی، اجرای طرح عدالت آموزشی و رفع مشکلات حملونقل بار به عنوان مهمترین اولویتهای استان یزد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نخستین نشست حکمرانی همافزایی استان یزد امروز به ریاست استاندار و با حضور فرمانداران و مدیران برخی دستگاههای اجرایی برگزار شد.در این نشست، راهبردها و اولویتهای استان یزد در حوزههای مختلف از جمله انرژی، حملونقل، آموزش و مدیریت منابع بررسی شد که در آستانه فصل گرما، مدیریت مصرف و صرفهجویی در آب و برق به عنوان اصلیترین دستور کار مورد تأکید قرار گرفت.
مدیران عامل شرکتهای آب منطقهای، برق منطقهای و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، بر ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف تأکید کردند. همچنین در این نشست مطرح شد که با کاهش سطح آبهای زیرزمینی، استان یزد از نظر کسری حجم مخازن آبخوانها در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.
همچنین با مصوبه دولت، همه استانها موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب و برق شدهاند. در همین راستا، تعویض موتورهای پرمصرف کولرهای آبی با موتورهای کممصرف و توسعه نیروگاههای خورشیدی از مهمترین اقدامات در حال اجرا برای مدیریت مصرف برق در استان یزد اعلام شد.
در ادامه این نشست، اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح عدالت آموزشی و همچنین مسائل و مشکلات حوزه حملونقل بار در استان یزد نیز بررسی شد.
استاندار یزد در این نشست، صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی را رسالتی دینی، ملی و اخلاقی دانست و بر ضرورت همراهی همه دستگاهها و مردم در تحقق اهداف مدیریت مصرف تأکید کرد.
بابایی همچنین از فرمانداران خواست با جدیت، راهبردهای دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی را در شهرستانها دنبال و اجرا کنند.