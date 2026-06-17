پخش زنده
امروز: -
مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در نور بر لزوم بسترسازی نقشآفرینی مؤثر زنان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در نشست شورای راهبری و هم آهنگی امور بانوان شهرستان نور بر ضرورت طراحی الگوی بومی کنشگری فرهنگی و اجتماعی بانوان متناسب با ظرفیتها و نیازهای هر شهرستان تأکید کرد.
حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار گفت: یکی از دغدغههای مهم و جدی امروز جامعه، نقشآفرینی مؤثر در عرصههای کنشگری فرهنگی و اجتماعی است و این موضوع همواره مورد توجه دلسوزان و فعالان این حوزه قرار داشته است.
وی افزود: اگرچه در سالهای گذشته اسناد و برنامههای مختلفی در حوزه بانوان تدوین شده، اما در بسیاری از آنها به صورت ویژه به موضوع کنشگری فرهنگی و اجتماعی بانوان پرداخته نشده است. این در حالی است که امام خمینی (ره) زنان را رهبران نهضت اسلامی معرفی کردند و رهبر معظم انقلاب نیز از بانوان به عنوان پیشرانان این حرکت بزرگ یاد کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ضرورت ایجاد بسترهای گفتوگو و اندیشهورزی برای تداوم این نقشآفرینی تصریح کرد: در شهرستانهای مختلف استان، جمعهایی با عنوان شورای راهبری و همصدایی امور بانوان شکل گرفته است تا بانوان فعال، نخبگان و صاحبنظران عرصههای فرهنگی و اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای ارتقای نقشآفرینی بانوان برنامهریزی کنند.
حجتالاسلام شریفتبار خاطرنشان کرد: این شوراها با توجه به شرایط، ظرفیتها و زیستبوم هر شهرستان فعالیت میکنند و در آنها راهبران، پشتیبانان و کنشگران حوزه بانوان شناسایی میشوند تا نیازها و مسائل موجود در میدان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: افراد متخصص از حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در کنار یکدیگر جمع میشوند و با طراحی الگوهای عملیاتی، مسیر فعالیت مؤثر در میدان را ترسیم میکنند. این الگوها در مراحل مختلف اجرا و ارزیابی میشود تا پس از دریافت بازخوردها، به یک مدل کارآمد و متناسب با شرایط هر منطقه تبدیل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران هدف از این اقدام را ایجاد همافزایی و همصدایی میان بانوان فعال، شکلگیری ادبیات مشترک در حوزه کنشگری و جلوگیری از فعالیتهای پراکنده و جزیرهای عنوان کرد.
حجتالاسلام شریفتبار با اشاره به برگزاری این نشست در شهرستان نور گفت: امروز جلسهای با حضور امام جمعه شهرستان، جمعی از بانوان اثرگذار و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد و مسائل، آسیبها و ظرفیتهای حوزه فرهنگی و اجتماعی بانوان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی اظهار امیدواری کرد: با رصد، پایش و دیدهبانی دقیق مسائل اجتماعی و فرهنگی و با همت بانوان فعال شهرستان نور، الگوی مناسبی برای نقشآفرینی مؤثر بانوان متناسب با ظرفیتها و نیازهای این شهرستان طراحی و اجرایی شود.