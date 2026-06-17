نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین و گرامیداشت حماسه‌های ایثار و شهادت در دفاع مقدس در پیامی نوشت: تقارن این ایام با ماه محرم حسینی، ماه حماسه و آزادگی، جلوه‌ای عمیق‌تر به مفهوم «ایثار» می‌بخشد؛ چرا که سرور شهیدان، امام حسین (ع) خود، مظهر کامل ایثار و شهادت در راه خدا و آزادگی بشریت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ متن پیام حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین و گرامیداشت حماسه‌های ایثار و شهادت در دفاع مقدس به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًاالسلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

بیرق‌های عزا و ماتم فرزند رسول خدا (ص) و بزرگترین مصیبت در آسمان‌ها و زمین در حالی برافراشته می‌شود که نخستین سالگرد یورش شوم آمریکای جنایتکار و سگ هارش به ایران اسلامی را پشت سر گذاشته و اکنون در آستانه سالگرد شهادت سرداران غیور و قهرمان، دانشمندان فرهیخته و پرافتخار، و مردم عزیز و مقاوم، با داغی عمیق‌تر و اندوهی بی‌پایان، شهادت رهبر حکیم و قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم.

اما امروز دو نعمت بزرگ از جانب خدای مجاهدان به ملت مبارز ایران عطا شده است:بعثت الهی هم‌میهمان شریف و غیوروجود رهبری فرزانه و تربیت‌یافته مکتب رهبر شهید افتخار ما بوسیدن قدم‌های کوچک و بزرگی است که با تکیه بر مکتب عاشورا و تأسی به سید و سرور آزادگان، جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند. آنان که بیش از یکصد شب در میدان مقابله با دشمن حاضر بودند و با پیروی از سرور شهیدان، حماسه‌ای بی‌نظیر آفریدند. این رحمت بیکران پروردگار کریم بر ملت در میدان، چشم جهانیان را خیره کرد و سردمداران ظلم و خونریزی را به حیرت واداشت و نقشه‌های کثیف آنان را باطل کرد.

تقارن این ایام با ماه محرم حسینی، ماه حماسه و آزادگی، جلوه‌ای عمیق‌تر به مفهوم «ایثار» می‌بخشد؛ چرا که سرور شهیدان، امام حسین (ع) خود، مظهر کامل ایثار و شهادت در راه خدا و آزادگی بشریت است.

اینجانب به عنوان خادم کوچک جامعه ایثارگری، بر خود لازم می‌دانم که بار دیگر بر رسالت خطیر بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسداشت فرهنگ والای ایثار و شهادت تأکید کنم. مسئولین و کارکنان این نهاد مقدس نسبت به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان که زبان از قدردانی آنان عاجز است، دین بزرگی بر عهده دارند. اگر با تمام وجود در خدمت به این ولی‌نعمتان تلاش کنیم، شاید شکر اندکی از این نعمت عظیم الهی را بجا آورده باشیم. بر ماست که در این کلاس بنشینیم و واقعیت را ببینیم تا به لطف الهی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از نفوذ محاسبات نادرست مصون بمانیم.

من صمیمانه و خاضعانه از ملت رشید و حاضر در صحنه، از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان و از تمام کسانی که با تلاش خود زمینه خدمت به جامعه ایثارگری را فراهم کردند، به‌ویژه همکاران خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران که در این مدت همراه مردم عزیز بوده‌اند و همچنین از مسئولان دفاتر نمایندگی در سراسر کشور متواضعانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

انتظار این است که با بهره‌گیری از ایام محرم و عرض ارادت به سرور آزادگان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و تبعیت از رهبر فرزانه، حفظ وحدت ملی و حضور در صحنه، ایران عزیز را به قله‌های عزت و سربلندی نزدیک‌تر سازیم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

موسوی مقدم