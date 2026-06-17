به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هادی عیدی پور گفت: مهار آتش‌سوزی گسترده در دامنه و ارتفاعات باباکوهی که از صبح امروز آغاز شده بود، با موفقیت به پایان رسید.

وی ادامه داد: این آتش سوزی که از حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز، ۲۷ خرداد ، در محدوده بلوار جمهوری آغاز شده و به دلیل وزش باد و پوشش گیاهی منطقه با سرعت به سمت ارتفاعات در حال گسترش بود، با حضور به‌موقع و واکنش سریع نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی کنترل شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز افزود: به محض اعلام گزارش حادثه به سامانه ۱۲۵، تیم‌های تخصصی از ایستگاه‌های مختلف به محل اعزام شدند. با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر و گسترش آتش به سمت ارتفاعات، عملیات اطفای حریق با حساسیت ویژه و در شرایطی دشوار انجام شد. ️

در این عملیات، نیرو‌های عملیاتی ۶ ایستگاه آتش‌نشانی شامل ۳۰ آتش‌نشان و تیم تخصصی کوهستان با ظرفیت ۷ دستگاه خودروی آتش نشانی سنگین، نیمه‌سنگین و سبک با هماهنگی کامل نسبت به مهار و خاموش کردن آتش اقدام کردند.

عیدی پور گفت: با تلاش بی‌وقفه و طاقت‌فرسای آتش‌نشانان، از گسترش بیشتر حریق به سایر مناطق و پوشش‌های گیاهیِ مجاور جلوگیری شد و هم‌اکنون وضعیت در کنترل کامل است.

عملیات لکه‌گیری نیز به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شعله‌ور شدن مجدد، با دقت کامل به پایان رسیده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از شهروندان درخواست کرد با توجه به گرمای هوا و خشکی پوشش گیاهی، نسبت به رعایت نکات ایمنی در محیط‌های طبیعی به‌ویژه ارتفاعات اهتمام بیشتری داشته باشند.